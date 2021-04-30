Afyonkarahisar'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
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Afyonkarahisar'da devrilen traktörün sürücüsü öldü

Afyonkarahisar'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
Anadolu Ajansı / Arif Yavuz - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Hulisi Şahiner (57) idaresindeki 58 FD 533 plakalı traktör, Dinar-Başmakçı kara yolu Tekin köyü yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan sürücü Şahiner, kaldırıldığı Dinar Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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