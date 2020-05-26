AFYONKARAHİSAR Bayram coşkusu mahallelere taşındı
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AFYONKARAHİSAR Bayram coşkusu mahallelere taşındı

Bayram coşkusu mahallelere taşındıAFYONKARAHİSAR Belediyesi, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı evlerinden çıkamayan vatandaşların Ramazan Bayramını, müzikli animasyon ekipleriyle mahalleleri gezerek kutladı.

26.05.2020 16:38 | Son Güncelleme: 26.05.2020 16:43

Bayram coşkusu mahallelere taşındı

AFYONKARAHİSAR Belediyesi, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı evlerinden çıkamayan vatandaşların Ramazan Bayramını, müzikli animasyon ekipleriyle mahalleleri gezerek kutladı.

Afyonkarahisar Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Ramazan Bayramında düzenlediği etkinliklerle vatandaşların evlerine misafir oldu. Afyonkarahisar Belediyesi, mahallelerdeki vatandaşların Ramazan Bayramını müzikli animasyon ekipleriyle kutladı. Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'in talimatıyla Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, boş kalan sokaklarda kutlama etkinlikleri düzenleyerek vatandaşa mutlu bir bayram yaşattı.

ÇOCUKLARIN MUTLULUĞU GÖRÜLMEYE DEĞERDİ

Evlerinde kalan vatandaşlara Ramazan Bayramına özel sürprizler hazırlandı, şarkılar söylendi. Bayram coşkusunu vatandaşların evine götüren Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, şehrin dört bir tarafında oluşturduğu konvoylarla büyük ilgi gördü. Ramazan Bayramına özgü şarkıların çalındığı kutlamaları balkonlarda ve camlarda özleyenlerin mutluluğu görülmeye değerdi.

GÜN BOYU MAHALLELER GEZİLDİ

7'den 70'e genci yaşlısı, seslendirilen şarkılara balkonlardan eşlik etti. Çocuklar için balkonlardan sarkıtılan sepetlerin içine hediyeler bırakıldı. Bayraklar ve balonlarla süslenen araçlara büyük ilgi gösteren vatandaşlar, Ramazan Bayramı coşkusunu doyasıya yaşadı. Ekip, konvoy ile birlikte mahalleleri gün boyunca gezerek vatandaşları hem eğlendirdi hem de çeşitli ikramlarda bulundu. Evlerinin balkonlarına çıkan bazı vatandaşlar etkinliği cep telefonlarıyla kaydedip fotoğraf çekti. Bazı vatandaşlar ise çocuklarıyla birlikte tempo tuttu.

'BAYRAM HAVASINI EVLERE TAŞIDIK'

Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İhsan Akar, sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı evlerinden çıkamayan Afyonkarahisar halkına bahar havası yaşattıklarını söyledi. Etkinlikte 30 kişilik ekibin görev aldığını dile getiren Akar, şöyle konuştu:

"Caddeler bugün boş maalesef. Bir an önce bu salgının ülkemizden gitmesi için bütün Türkiye 'evde kal' kampanyasına destek veriyor. İnşallah, yakında amacımıza ulaşacağımızı düşünüyoruz. Son istatistikler de bunu gösteriyor. Müzikli animasyon ekiplerimiz mahallelerdeki çocuklarımızı sevindiriyor. Onlara, çikolata, gofret ve boyama kitapları hediye ediyor."

AFYONKARAHİSAR Bayram coşkusu mahallelere taşındı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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