Afrin'de ampute futbol maçı düzenlendi

HATAY (İHA) - Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin ilçesinde İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı Gençleri ile Hatay Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen organizasyonda iki ampute futbol takımı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde motivasyon maçı oynadı.

Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin'de, İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı Suriye Gençleri ile Hatay Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından ülkelerindeki iç savaşta bedensel uzuvlarını kaybeden sporculardan oluşan 11'er kişilik iki ampute futbol takımı için motivasyon amaçlı halı saha maçı düzenlendi.

Müsabakadan önce sporculara uzman bir teknik ekip tarafından ısınma hareketleri yaptırıldı ve hatıra fotoğrafı çektirildi. Sporcular sahaya geçtiğimiz hafta trafik kazası sonucu vefat eden Genç Yardım Vakfı gönüllüsü 4 gencin fotoğraflarının bulunduğu bir pankart ile çıktı.

Dostluk ortamında oynanan halı saha maçını yeşil-sarılı takım, 3-1 kazandı.

Ampute futbol takımları arasındaki karşılaşmayı organize eden İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı Suriye Genç ekibinin sorumlusu Halil Burak Parlakyiğit, yaptığı açıklamada, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle bir ampute futbol mücadelesi organize ettiklerini söyledi.

Parlakyiğit, savaşın bıraktığı yaraları tedavi etmeye çalıştıklarını belirterek, "Suriye'deki iç savaş nedeniyle birçok sivil bedensel uzuvlarını kaybetti. Her şeye rağmen hayata tutunma çabaları sürüyor. Onların bu çabalarına katkıda bulunmak ve bir farkındalık oluşturmak için Afrin'de yaşayan ve geçmiş dönemlerde Suriye'deki çeşitli futbol kulüplerinde top koşturmuş olan sporcuları bir araya getirdik" ifadelerini kullandı.

Dostluk ortamında oynanan halı saha maçının sporcuları motive ettiğini anlatan Halil Burak Parlakyiğit, şöyle konuştu:

"Malum olduğu üzere 3 Aralık tarihi, Dünya Engelliler Günü olarak ilan edildi. Bedensel engellerin hayatın ritüellerinin sürmesi için engel olmadığını bizlere ispatlayan çok fazla hikaye var. Bu nedenle Suriye'nin Afrin ilçesinde düzenlemiş olduğumuz ampute halı saha maçı organizasyonu ile bu durumda olan sporcular güzel bir moral etkinliği geçirmiş oldular. Halı saha maçının sonunda iki takıma da çeşitli spor araç gereçlerinin olduğu hediye paketleri verdik."

Müsabakaya Hatay Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Şensöz de katıldı. - HATAY