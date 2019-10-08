Afrika'dan getirdikleri sahte altınlarla vatandaşları dolandıran şüpheliler yakalandı

08.10.2019 12:53

Afrika'dan getirdikleri sahte altınları uygun fiyata satacaklarını iddia ederek vatandaşları dolandıran 2'si Afrikalı 6 kişi polis operasyonuyla yakalandı.



Afrika'dan getirilen sahte altınların vatandaşlara satılarak dolandırıcılık yapıldığı ihbarını alan ekipler harekete geçti. Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine gelen R.C.Ç isimli vatandaşın şikayeti üzerine çalışmalara başlayan ekipler, şüphelilerin R.C.Ç.'nin bir arkadaşıyla irtibat kurduğu ve aynı yöntemle dolandırılacağı ihbarıyla çalışmalarını sıklaştırdı. Şüphelileri takibe alan ekipler bir görüşme ayarladı. Ekipler, görüşme öncesinde 4 kişinin görüşme yapılacak yere gelerek keşif yaptığını tespit etti. Keşif yapılmasının ardından Afrikalı oldukları öğrenilen asıl şüpheliler görüşmek üzere otele geldi. İlk görüşmede anlaşamayan taraflar otelden ayrılarak dağıldı. İkinci görüşme için bir sonraki gün buluşan taraflar anlaşarak altın ve para değişimini gerçekleştirdi. Burada şüphelilerin karşı tarafın güven duygusunu kazanmak için uyguladıkları akıl almaz plan devreye girdi. Altınların gerçek olup olmadığını tespit etmek için kuyumcuya gidebileceklerini belirten şüpheliler parayı da otelin kasasına koyabileceklerini söyledi. Bunun üzerine müşteri kasaya koymak için parayı şüphelinin birine verdi. Şüpheli ise parayı kasaya koyduğu esnada yanında getirdiği sahte dövizle yer değiştirdi. Bu esnada harekete geçen ekipler Kamerun uyruklu Ranel Fokoua (28) ve Gine uyruklu Saumah Sekou (23)'yu yakalayarak gözaltına aldı.



Operasyon anı kamerada



Şüpheliler ve müşteri arasındaki sahte altın ve döviz alışverişi güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Müşteri tarafından getirilen paranın şüpheliler tarafından alındığı anlar ve polis ekiplerinin harekete geçerek operasyon düzenlemesi kameralarca kaydedildi.



Şüpheliler son işlerinde yakayı ele verdi



Gözaltına alınan Ranel Fokoua(28) ve Gine uyruklu Saumah Sekou ifadeleri alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Şüphelilerin müşteriyle gerçekleştirdikleri ilk görüşme öncesinde keşif yapan 4 şüpheli de düzenlenen ayrı bir operasyonla yakalandı. Şüphelilerin ucuz altın vaadiyle 3 kişiden toplam 160 bin dolar dolandırdığı tespit edildi. Ekipler tarafından yapılan aramalarda şüphelilerin müşterileri dolandırmak için kullandıkları bir miktar sahte altın ve sahte döviz ele geçirildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler hakim karşısına çıkarılmak üzere adliyeye sevk edildi. Mahkemede Ranel Fokoua tutuklanırken diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA