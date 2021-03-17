Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 85 bini geçti
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Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 85 bini geçti

17.03.2021 15:15 | Son Güncelleme: 17.03.2021 15:19
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 85 bini geçti

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 4 milyon 85 bini aştı.

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 4 milyon 85 bini aştı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıtada 108 bin 628 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Afrika genelinde Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 4 milyon 85 bin 151'e, iyileşenlerin sayısı ise 3 milyon 657 bin 771'e yükseldi.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Mısır, Etiyopya ve Nijerya'da tespit edildi. Virüse bağlı en fazla ölüm ise Güney Afrika Cumhuriyeti ve Mısır'da kayıtlara geçti.

Kıta genelinde şimdiye kadar Güney Afrika Cumhuriyeti, Sudan, Angola, Senegal, Mısır, Cezayir, Uganda, Togo, Ruanda, Fas, Fildişi Sahili, Seyşeller, Mozambik, Gana, Morityus, Ekvator Ginesi, Malavi, Kenya, Somali ve Zimbabve'de virüse karşı kitlesel aşılama başlatıldı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dün, Afrika genelindeki Kovid-19 vaka sayısında son 1 hafta düşüş kaydedildiğini açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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