Afrika Birliği Dönem Başkanı Tshisekedi, Sudan'da Hedasi Barajı meselesini görüştü
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Afrika Birliği Dönem Başkanı Tshisekedi, Sudan'da Hedasi Barajı meselesini görüştü

Afrika Birliği Dönem Başkanı Tshisekedi, Sudan'da Hedasi Barajı meselesini görüştü
Anadolu Ajansı / Ömer Erdem - Haberler | Güncel

Afrika Birliği Dönem Başkanı ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan ile Hedasi Barajı meselesini görüştü.

Afrika Birliği Dönem Başkanı ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan ile Hedasi Barajı meselesini görüştü.

Sudan resmi haber ajansı SUNA'ya göre Sudan'ın başkenti Hartum'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yapılan görüşmede, ikili ilişkiler ile Sudan, Mısır ve Etiyopya arasındaki Hedasi Barajı konusu ele alındı.

Tshisekedi, Egemenlik Konseyi Başkanı ile yaptığı görüşmeden önce, Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk ile Hedasi Barajı dosyasını kapsamlı bir şekilde tartıştığı uzun bir görüşme gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Meryem Sadık el-Mehdi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Tshisekedi'nin, Afrika Birliği'nin dönem başkanı olarak Hedasi Barajı konusunda bir girişim sunduğunu ve bu girişimi değerlendirdiklerini belirtti.

Sudan'ın Hedasi Barajı konusundaki sağlam ve net tutumunu teyit eden Mehdi, Sudan ve Mısır'ın, çıkarlarına zarar vermeden Etiyopya'nın kaynaklarını geliştirme hakkına sahip olduğunu ifade etti.

Baraj projesinde başta doldurma konusu olmak üzere, işletme aşamalarını da kapsayan bağlayıcı bir anlaşma olmaksızın ortak bir fayda sağlanamayacağını vurgulayan Dışişleri Bakanı, geçen yıl gerçekleşen ve Sudan'ı olumsuz etkileyen tek taraflı adımları ve barajın anlaşma olmadan temmuz ayında ikinci kez dolumunu reddettiklerini söyledi.

Dışişleri Bakanı Mehdi, Sudan'ın, Hedasi Barajı projesinde fikir birliği sağlanırsa üç ülke ve Afrika için faydalı olabileceğine inandığını belirterek, "Sudan, bunun için uğraşıyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Erdem

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