Afişlerden görerek başladığı halterde Türkiye şampiyonu olan sporcu gözünü dünya şampiyonluğuna dikti

Halterde Türkiye şampiyonu olan 17 yaşındaki Mehmet Güneş, dünya şampiyonasında birinci olup altın madalyayı kazanmak istiyor.

Halterde Türkiye şampiyonu olan 17 yaşındaki Mehmet Güneş, dünya şampiyonasında birinci olup altın madalyayı kazanmak istiyor.

Kilis'te yaşayan Mehmet, 8 yıl önce okulundaki afişlerde halter sporunu görerek antrenör Zeki Tuncer'in desteğiyle haltere başladı.

Halteri seven genç sporcu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde Tuncer'den eğitim alarak bugüne kadar katıldığı müsabakalarda çeşitli başarılar elde etti.

Son olarak Bursa'da 14-19 Haziran'da yapılan Yıldız Erkekler Türkiye Halter Şampiyonası'nda 49 kiloda Türkiye şampiyonu olan Mehmet, gözünü milli takıma ve dünya şampiyonluğuna çevirdi.

Mehmet Güneş, AA muhabirine, okulundaki afişlerde halter sporunu gördüğünü ve haltere o şekilde merak duyarak başladığını söyledi.

Yaklaşık 8 yıldır bu sporu yaptığını anlatan Mehmet, Yıldız Erkekler Türkiye Halter Şampiyonası'nda 49 kiloda Türkiye şampiyonu olduğunu belirtti.

İlk zamanlarda zorlandığına değinen Mehmet, kısa sürede başarılı sonuçlarla adını Türkiye şampiyonluğuna yazdırdığını kaydetti.

Kilis'i temsil ederek Türkiye şampiyonu olduğunu ifade eden Mehmet, "Pandemi dolayısıyla antrenmanlara ara vermek zorunda kaldık. Sonrasında çok çalıştık. Bursa'da yapılan Yıldız Erkekler Türkiye Halter Şampiyonası'nda Allah'a şükürler olsun Türkiye şampiyonluğunu elde ettik." dedi.

Hedef dünya şampiyonluğu

Bundan sonraki hedefinin dünya şampiyonluğu olduğunu aktaran Mehmet Güneş, şunları kaydetti:

"Önümüzde Yıldızlar Dünya Şampiyonası var. İnşallah orada en güzel dereceyi elde edeceğiz. Onun için çok çalışıyorum. Bir şey başaramadığım zaman başaramadım demeyip daha çok çalışmak gerekiyor. Daha azimle çalışmak lazım. Başaramayınca, kenara geçince elimize bir şey geçmiyor. Başaramadığım çok zaman oldu ama hiçbir zaman pes etmedim."

Kardeşinin de kendisini örnek alarak haltere başladığını sözlerine ekleyen Mehmet, kendisine bu sporu sevdiren antrenörü Zeki Tuncer'e teşekkür etti.

Eski milli halterci antrenör Zeki Tuncer ise Mehmet ile yaklaşık 8 yıldan bu yana çalıştığını dile getirdi.

Bursa'da düzenlenen şampiyonada Mehmet'in şampiyon olmaktan başka şansının olmadığını ifade eden Tuncer, şöyle konuştu:

"Sıkı bir antrenman ile şampiyonluğumuzu aldık. Kampa gönderdik, kısmet olmadı. Avrupa şampiyonu kampı ilk olduğu için istediğimiz dereceye yetişemedi. 2021 yılı bitmeden dünya şampiyonası olacak. Amacımız 49 kiloda o yarışmaya hazırlanmak. Onun için de çalışmalara devam ediyoruz. Sıkı bir antrenman sistemi uyguluyoruz. Sporcumuzun aile durumu da orta durumun altında. Beslenmesi biraz sıkıntılı ama ona rağmen mücadele ediyoruz."

Kilis'teki sporculara destek olunursa çok daha güzel başarılara imza atılacağına dikkati çeken Tuncer, Avrupa şampiyonu sporcu da yetiştirdiklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz