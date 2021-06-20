Afganistan Cumhurbaşkanı Gani: "Savaşı Taliban başlattı ve sorumlusu da kendileridir"

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, ülkede savaşı Taliban'ın başlattığını ve sorumlusunun da bu örgüt olduğunu söyledi.

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, ülkede savaşı Taliban'ın başlattığını ve sorumlusunun da bu örgüt olduğunu söyledi.

Gani, başkent Kabil'de katıldığı bir törende yaptığı konuşmada, Afganistan hükümetinin barış konusunda düzenli bir plan hazırlayarak dünya ve Afganlarla paylaştığını ancak Taliban'ın henüz bu konuda bir planının dahi olmadığını belirtti.

Hükümet güçlerinin savaş esnasında da insan haklarına saygılı davrandığını ifade eden Gani, ancak Taliban'ın tüm bu yasaları ihlal ederek ülkeyi yok etmeye çalıştığını kaydetti.

Sivil kayıplardaki artışa değinen Cumhurbaşkanı Gani, savaş sırasında Taliban tarafından kasıtlı olarak insan haklarının ihlal edildiğini vurguladı.

Uluslararası toplumu Taliban'a karşı tarafsız kalmamaya çağıran Gani, "Savaşı Taliban başlattı ve sorumlusu da kendileridir." dedi.

Gani, Taliban'ın, siyasi çözüme dayalı kalıcı ve adil bir barış ya da milletin düşmanı olma konusunda bir yolu seçmek zorunda olduğunun altını çizdi.

Gani, Taliban'ın sivillere yönelik son zamanlarda artırdığı saldırılarının arkasında bazı çevrelerin olduğunu sözlerine ekledi.

Ülkede barış süreci konusunda belirsizlik sürerken diğer yandan saldırılar devam ediyor.

Son 2 ayda ülke genelinde Taliban'ın kontrolüne geçen ilçe sayısı 20'yi geçti.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, Taliban ülke topraklarının yüzde 50 ila 70'ini elinde bulunduruyor.

AA muhabirinin yerel yetkililerden derlediği bilgilere göre, Taliban, 407 ilçeden 90'ını ele geçirmiş durumda.

Ülkenin 34 vilayet merkezi ise hükümetin kontrolünde bulunuyor.

Afganistan topraklarının büyük bölümünde güvenlik güçleri ile Taliban arasında hakimiyet mücadelesi sürüyor.

Afganistan Ulusal Güvenlik Konseyi, Taliban'ın mayıs ayında 1455 saldırı düzenlediğini açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat