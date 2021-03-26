Antalya'da "Arama iş birliği protokolü" imzalandı

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Suda Arama Kurtarma Derneği (SKUT) arasında "Arama iş birliği protokolü" imzalandı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Suda Arama Kurtarma Derneği (SKUT) arasında "Arama iş birliği protokolü" imzalandı.

Valilik Toplantı Salonunda düzenlenen imza törenine Vali Ersin Yazıcı'nın yanı sıra AFAD Müdürü Fevzi Timur ve SKUT Başkanı Hakan Milli katıldı.

Vali Yazıcı, arama kurtarma faaliyetlerinde sivil desteğin önemli olduğunu belirtti.

Afetler konusunda vatandaşlarda farkındalık oluşturmak ve bilinçlendirmek amacıyla AFAD tarafından son zamanlarda başarılı çalışmalar yürütüldüğüne dikkati çeken Yazıcı, "Güçlü bir AFAD'ımız var. Ancak bunun yanında sivil destekte önemli. Bu sivil destek AKUT ile başladı sizler gibi örnek derneklerle devam etmekte. Sivil dayanışmanın en güzel örneği olan bu grupların sayısının artması en büyük temennimiz. İmzalamış olduğumuz bu protokolle derneğimiz ihtiyaç duyulduğu takdirde su altı ve su üstü kazalarındaki aramalarda, doğal afetlerde, eğitim ve tatbikatlarda AFAD ile ortak çalışmalar yürütecek. Desteğiniz için teşekkürlerimi iletiyorum." ifadesini kullandı.

Milli ise Antalya'da farklı meslek gruplarından gönüllülerin bir araya gelerek kurdukları bir dernek olduklarını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Çiçek