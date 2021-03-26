Antalya'da "Arama iş birliği protokolü" imzalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Antalya'da "Arama iş birliği protokolü" imzalandı

Anadolu Ajansı / Orhan Çiçek - Haberler | Güncel
Antalya'da 'Arama iş birliği protokolü' imzalandı

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Suda Arama Kurtarma Derneği (SKUT) arasında "Arama iş birliği protokolü" imzalandı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Suda Arama Kurtarma Derneği (SKUT) arasında "Arama iş birliği protokolü" imzalandı.

Valilik Toplantı Salonunda düzenlenen imza törenine Vali Ersin Yazıcı'nın yanı sıra AFAD Müdürü Fevzi Timur ve SKUT Başkanı Hakan Milli katıldı.

Vali Yazıcı, arama kurtarma faaliyetlerinde sivil desteğin önemli olduğunu belirtti.

Afetler konusunda vatandaşlarda farkındalık oluşturmak ve bilinçlendirmek amacıyla AFAD tarafından son zamanlarda başarılı çalışmalar yürütüldüğüne dikkati çeken Yazıcı, "Güçlü bir AFAD'ımız var. Ancak bunun yanında sivil destekte önemli. Bu sivil destek AKUT ile başladı sizler gibi örnek derneklerle devam etmekte. Sivil dayanışmanın en güzel örneği olan bu grupların sayısının artması en büyük temennimiz. İmzalamış olduğumuz bu protokolle derneğimiz ihtiyaç duyulduğu takdirde su altı ve su üstü kazalarındaki aramalarda, doğal afetlerde, eğitim ve tatbikatlarda AFAD ile ortak çalışmalar yürütecek. Desteğiniz için teşekkürlerimi iletiyorum." ifadesini kullandı.

Milli ise Antalya'da farklı meslek gruplarından gönüllülerin bir araya gelerek kurdukları bir dernek olduklarını kaydetti.

Antalya'da 'Arama iş birliği protokolü' imzalandı
Antalya'da 'Arama iş birliği protokolü' imzalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Çiçek

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Jülide Sarıeroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Yunus Emre Merve Dizdar Jason Statham
Spor Mert Günok Abdullah Avcı Nihat Özdemir Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Dolar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Antalya'da "Arama iş birliği protokolü" imzalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2021 18:12:40. #1.15#
title