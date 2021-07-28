AFAD, Kızılay görevlileri ve çevik kuvvet polisi selzede çocuklarla oyunlar oynayarak moral verdiler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AFAD, Kızılay görevlileri ve çevik kuvvet polisi selzede çocuklarla oyunlar oynayarak moral verdiler

AFAD, Kızılay görevlileri ve çevik kuvvet polisi selzede çocuklarla oyunlar oynayarak moral verdiler
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Artvin'in Arhavi ilçesinde sel bölgesinde görevli çevik kuvvet ekipleri, AFAD ve Kızılay görevlileri sokağa çıkan çocuklarla oyun oynayarak onlara keyifli dakikalar geçirdiler, selin neden olduğu yaraları silmeye çalıştılar.

Artvin'in Arhavi ilçesinde sel bölgesinde görevli çevik kuvvet ekipleri, AFAD ve Kızılay görevlileri sokağa çıkan çocuklarla oyun oynayarak onlara keyifli dakikalar geçirdiler, selin neden olduğu yaraları silmeye çalıştılar.

Geçtiğimiz hafta Artvin'in Arhavi ilçesinde meydana gelen sel afeti sonrası bölgede görev yapmaya başlayan AFAD, Kızılay ve çevik kuvvet polisleri yaraları sarmaya devam ediyor. Ekipler yardım çalışmalarının yanı sıra sel bölgesindeki çocuklarla oyunlar oynayarak onlara moral vermeye çalışıyor. Arhavi'de selin ardından bu sabah sokağa çıkan çocuklar polis abileri, Kızılay ve AFAD'da görevli ablaları ile oyunlar oynadılar, karpuz yediler, eğlendiler. Miniklerin çok sevdiği 'Kör Ebe' oyunu oynanırken, renkli görüntüler oluştu. Aileler, çocuklarına keyifli dakikalar yaşattığı için görevlilere teşekkür ettiler. - ARTVİN

AFAD, Kızılay görevlileri ve çevik kuvvet polisi selzede çocuklarla oyunlar oynayarak moral verdiler
AFAD, Kızılay görevlileri ve çevik kuvvet polisi selzede çocuklarla oyunlar oynayarak moral verdiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Tanju Özcan Hulusi Akar İlham Aliyev Süleyman Soylu
Magazin Alişan Derya Uluğ Seda Sayan Fatma Girik
Spor Aytaç Kara Fatih Terim Serdar Aziz Alper Yılmaz Gedson Fernandes
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
AFAD, Kızılay görevlileri ve çevik kuvvet polisi selzede çocuklarla oyunlar oynayarak moral verdiler - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.7.2021 09:36:52. #1.15#

title