Deprem sonrası 79 milyon 600 bin TL yardım toplandı

30.01.2020 09:55 | Son Güncelleme: 30.01.2020 10:53

AFAD, Elazığ depreminin ardından yürütülen iyileştirme çalışmalarının devam ettiğini ve düzenlenen kampanya sonucunda toplam 79 milyon 600 bin lira yardım toplandığını duyurdu.

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Elazığ depremiyle ilgili halkı bilgilendirmeye devam ediyor. Bölgede nakit ihtiyacının karşılanması için Türk halkının büyük özveride bulunduğunu bildiren AFAD, deprem sonrası toplanan yardım miktarını açıkladı: "Aziz milletimizin yoğun ilgisi ile devam eden Elazığ ve Malatya Yardım Kampanyası'nda şu ana kadar banka hesaplarında 51 milyon 843 bin 636 lira, SMS sisteminde 27 milyon 756 bin 380 lira olmak üzere toplam 79 milyon 600 bin 16 lira yardım toplanmıştır" ifadelerine yer verildi.

BİR GÜNDE 8 MİLYON TL ARTIŞ

AFAD dün yaptığı yazılı açıklamada toplam yardımın 71 milyon TL olduğunu duyurmuştu. Bu sabah yapılan açıklamada ise gelen yardım toplamı 79 milyon 600 bin TL olarak duyuruldu. Yardımlarda bir günde 8 milyon TL'yi aşan artış yaşandı.

1553 KİŞİ HASTANELERDEN TABURCU EDİLDİ

AFAD, Elazığ ve Malatya bölgesinde çalışmalarının devam ettiğini, hastanelere başvuran 1607 kişiden 1553'ünün taburcu edildiğini ve 7'si yoğun bakım altında toplam 54 kişinin tedavisinin devam ettiği duyurdu.

ACİL YIKILACAK 180 BİNA TESPİT EDİLDİ

Bölgede, şu ana kadar büyüklüğü 4'ün üzerinde 22 artçı olmak üzere toplam 1565 artçı deprem meydana geldiği kaydedilen açıklamada, "Hasar tespit çalışmalarını yürüten 1030 teknik personelin çalışması sonucunda, Elazığ, Malatya, Diyarbakır, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta şu ana kadar incelenen 30 bin 848 binadan 547'sinin yıkıldığı, 6 bin 270'inin ağır hasar aldığı, 962'sinin orta ve 10 bin 273'ünün az hasarlı olduğu belirlenmiştir. Acil olarak yıkılacak 180 binanın tespit edildiği çalışmalarda, 12 bin 615 binanın ise hasarsız olduğu tespit edilmiştir" denildi.

NE OLMUŞTU?

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8'lik depremin ardından 41 kişi enkaz altında kalarak hayatını kaybetmiş, 45 kişi enkazlardan sağ kurtarılmış ve bin 607 kişi yaralanarak hastanelere başvurmuştu.

Hastaneye başvuran yaralıların bin 540'ı taburcu edilirken, 11'i yoğun bakımda olmak üzere 67 kişinin tedavilerinin sürdüğü aktarıldı. Ayrıca açıklamada, 6.8'lik depremin ardından büyüklüğü 4'ün üzerinde 22 deprem meydana geldiği, toplam artçı sayısının ise bin 348 olduğu kaydedildi.

Depremin ardından bir çok yardım kampanyası düzenlenmiş, bölgeye destek olmak isteyen vatandaşlarımız hem nakit hem de çeşitli yardımlarla depremzedeleri yalnız bırakmamıştı.

Kaynak: DHA