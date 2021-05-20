AFAD bisikletçileri Samsun'a ulaşarak 19 Mayıs etkinliklerine katıldı

AFAD Gençlik ve Spor Kulübü'nden 19 bisikletçi, Ankara'dan pedal çevirip yola çıkarak, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerine katılmak için Samsun'a ulaştı.

AFAD Gençlik ve Spor Kulübü'nden 19 bisikletçi, Ankara'dan pedal çevirip yola çıkarak, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerine katılmak için Samsun'a ulaştı.

Aynı zamanda AFAD gönüllüsü de olan 19 bisikletçi, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda gençleri, 'Haydi Gençlik, AFAD Gönüllüsü Ol' sloganıyla AFAD gönüllüsü olmaya davet etti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak milli mücadeleyi başlattığı 19 Mayıs'ta Samsun'a ulaşmak için 17 Mayıs'ta AFAD Başkanlığı yerleşkesinden yola çıkan bisikletçiler, 430 kilometre pedal çevirerek hedefe ulaştı.

AFAD Gönüllüleri, Samsun'da düzenlenen etkinlikte AFAD Başkan Vekili Hamza Taşdelen'den aldıkları bayrağı Samsun Valisi Zülkif Dağlı'ya teslim etti.

AFAD Gönüllülerinin Sayısı 300 bini aştı

Kamuoyuna duyurulmasından sonraki 22. ayda, AFAD Gönüllülük Sistemi'ne gelen başvuru sayısı 300 bini geçti. AFAD Gönüllüsü olmak isteyenler, e-Devlet üzerinden kolaylıkla başvurup ilk eğitimlerini internet üzerinden alabiliyor. Afet risklerinin azaltılması ile kayıplarının önlenmesi, tüm kurumsal yapıların ve toplumun işbirliğini gerektiriyor. Çünkü afet yönetiminin başarısında, kamu kurumlarının çalışmalarının yanı sıra vatandaşların doğrudan katılımı önem taşıyor. AFAD Gönüllülük Sistemi, vatandaşların afet ve acil durumların her safhasında görev alabilecek bir AFAD Gönüllüsü olmasına imkan tanıyor. Vatandaşlar da tanıtıldığından beri sisteme dahil olmak için yoğun ilgi gösteriyor. Temmuz 2019'dan beri 22 ayda, 300 bin kişinin AFAD Gönüllüsü olmak için başvurduğu belirtildi.

En yoğun ilgi gençlerden geliyor

Gönüllü olmaya en büyük talep, yüzde 55 oranı ile 18-29 yaş arasındaki gençlerden geliyor. Onları, 30-39 yaş arasındakiler %29 oranı ile takip ediyor. Yine de 60 yaş üzeri gönüllüler de sisteme hatırı sayılır bir talep gösteriyor. Her bin gönüllüden beşini, 60 yaşın üzerindeki vatandaşlarımız oluşturuyor. AFAD, 18 yaşından küçük gençlerin de AFAD Gönüllüsü olabilmesi için başlattığı çalışmayla yaş sınırını 15'e kadar indirdi. 15-18 yaş arasındaki gençler, internet üzerinden aldıkları eğitimlerle Temel AFAD Gönüllüsü' olma fırsatı yakalıyor.

Uzaktan, yüzyüze ve sahada eğitimler

Gönüllü olmak isteyenler, ilk olarak eğitimlerine internet üzerinden başlayıp 6 modülden oluşan uzaktan eğitimi tamamlıyor. Başarılı olan 18 yaşını doldurmuş gönüllüler, isterlerse AFAD il müdürlüklerimizin 10 günlük saha eğitimlerine katılabiliyor. Destek AFAD Gönüllüsü Saha eğitimleri; Hafif Arama Kurtarma Eğitimi, (5 Gün), İlk Yardım Eğitimi (Sağlık Bakanlığı sertifikalı) (2 Gün), Yangın Farkındalık Eğitimi (1 Gün), Çadır Kurma Eğitimi, (Hafif Arama ve kurtarma Eğitiminin içerisinde yarım gün), İnsani Yardım Eğitiminden (2 Gün) oluşuyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı