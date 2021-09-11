AFAD Başkanlığı'na Kırıkkale Valisi Sezer atandı

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na ( Afad ), Kırıkkale Valisi Yunus Sezer atandı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalara ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre; AFAD Başkanlığı'na Kırıkkale Valisi Yunus Sezer atandı. Söz konusu atama, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi gereğince gerçekleştirildi.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcılıklarına da atamalar gerçekleşti. Faruk Özçelik ile Ertuğrul Soysal, yeni bakan yardımcıları oldu.

Haber : Caner ÜNVER/ANKARA,