Aerobik Cimnastik Türkiye Şampiyonası sona erdi
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Aerobik Cimnastik Türkiye Şampiyonası sona erdi

Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram - Haberler | Spor

Manisa'da düzenlenen Aerobik Cimnastik Türkiye Şampiyonası sona erdi.

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Manisa'da düzenlenen Aerobik Cimnastik Türkiye Şampiyonası sona erdi.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün ev sahipliğinde Muradiye Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonanın ikinci gününde Ayşe Begüm Onbaşı, büyük kadınlar, çiftler ve trioda 3 altın madalya kazandı.

Onbaşı, şampiyonanın Dünya Şampiyonası için hazırlık niteliğinde olduğunu belirterek, "Güzel performans sergilediğime inanıyorum. Antrenörüm Mehmet Ali Ekin ile beraber 2019'da Portekiz'de dünya şampiyonluğu kazanmıştık. Sıradaki dünya şampiyonasına bunun rahatlığıyla çıkacağız. Amacımız dünya şampiyonasında İstiklal Marşı'mızı okutmak." diye konuştu.

Ayşe Begüm Onbaşı'nın antrenörü Mehmet Ali Ekin de Onbaşı ile olabildiğince çok yarışmaya katılmaya çalıştıklarını söyledi.

Şampiyonada kategorilerinde dereceye giren sporcular şunlar:

Büyük kadınlar

1. Ayşe Begüm Onbaşı

2. Nil Deniz Bal

3. Nazlı Özgör

Büyük erkekler

1. Emir Erışık

2. Mehmet Utku Çırak

3. Ahmet Çoruh

Çiftler

1. Emir Erışık-Ayşe Begüm Onbaşı

2. Metehan Özsoy-Nil Deniz Bal

3. Nihatcan Gül-Nazlı Özgör

Trio

1. Emir Erışık-Ayşe Begüm Onbaşı-Erkut Ergin

2. Metehan Özsoy-Nil Deniz Bal-Seran Solak

3. Ahmet Çoruh-Ecem Barklı-Ahmet Meriç Turmamış

15-17 yaş kadınlar

1. Şimal Seyma

2. Ekin Zeren Fırat

3. Selin Sürüm

15-17 yaş erkekler

1. Okay Arsan

2. Can Sarı

3. Yiğit Toplu

15-17 yaş çiftler

1. Şimal Seyman-Okay Arsan

2. İsmail Yağız Altıparmak-Ekin Zeren Fırat

3. Belinay Yetişen-Göktürk Balcı

15-17 yaş trio

1. Belinay Yetişen-Şimal Seyman-Okay Arsan

2. Aslı Çınaroğlu-Hilal Sağlan-Tuğçe Naz Şahin

3. Ekin Zeren Fırat-İlayda Aldemir-Arnisa Çıplak

15-17 yaş grup müsabakası

1. Alara Çakal, Belinay Yetişen, Sudenur Şahin, Göktürk Balcı, Taha Avşar

2. Alinnaz Gencer, Deniz Kayacan, Sıla İmrenci, Azra Yağmur Çukur, Damlanur Keleş

3. Aslı Çınaroğlu, İsmail Yağız Altıparmak, Sıla Alabak, İlayda Aldemir, Arnisa Çıplak

Aerobik Cimnastik Türkiye Şampiyonası sona erdi
Aerobik Cimnastik Türkiye Şampiyonası sona erdi
Aerobik Cimnastik Türkiye Şampiyonası sona erdi
Aerobik Cimnastik Türkiye Şampiyonası sona erdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram

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