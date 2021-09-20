Adres Patent, ISIF 21'de sanayici ve mucitleri bir araya getirecek

Pandemi nedeniyle bir yıl ertelenen 6'ncı İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı (ISIF), 21-26 Eylül'de kapılarını açacak. Adres Patent Genel Müdürü Cumhur Akbulut, buluşların ticarileştirilmesinin önemine işaret ederek, "Mucitler ve sanayicilerin bir araya getirilmesine aracılık ederek, ihtiyaçların tespit edilmesine katkıda bulunacağız. Böylece ticarileştirilme konusunda daha çok patentin reel sektörle buluşmasını sağlayacağız" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türk Patent ve Marka Kurumu, Uluslararası Buluşçular Birliği Federasyonu (IFIA), Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı(WIPO), Avrupa Patent Ofisi (EPO) ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfının destekleri ile 21-26 Eylül tarihlerinde İstanbul Atatürk Havalimanında gerçekleştirilecek 6'ncı İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı (ISIF21) birçok mucit ve reel sektördeki önemli oyunculara ev sahipliği yapacak.

"İHTİYAÇLARIN TESPİT EDİLMESİNE KATKIDA BULUNACAĞIZ"

Adres Patent Genel Müdürü Cumhur Akbulut, buluşların ticarileştirilmesinin önemine işaret ederek, "Mucitler ve sanayicilerin bir araya getirilmesine aracılık ederek, ihtiyaçların tespit edilmesine katkıda bulunacağız. Böylece ticarileştirilme konusunda daha çok patentin reel sektörle buluşmasını sağlayacağız" dedi.

ISIF"in geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle ertelendiğini hatırlatan Akbulut, "Bu süre zarfında birçok mucit reel sektöre dokunan ürünler geliştirdi. ISIF 21 bu ürünlerin sergilenmesi ve sanayicilerle buluşarak ticarileştirilmesi konusunda kritik bir yere sahip" diye konuştu.

Fuarın bilgi paylaşımı konusuna imkan tanıdığına da işaret eden Akbulut, "Ayrıca bazı katılımcılar bilgi paylaşımı yoluyla geliştirdikleri ürünleri daha iyi seviyelere çıkarabiliyor. ya da sanayicilerden gelen talepleri göz önünde bulundurarak geliştirme çalışmalarını ona göre şekillendiriyor" değerlendirmesinde bulundu.

PANDEMİ İHTİYAÇLARI TESPİT ETTİRMEYİ ÖĞRETTİ

Diğer taraftan Kovid-19'un etkisini devam ettirdiğine vurgu yapan Akbulut, "Dünya pandemiyle mücadele ederken, sağlık sektöründeki ihtiyaçların tespit edilmesi noktasında birçok mucit önemli buluşlara imza attı. Bu buluşlar arasında yer alan yerli solunum cihazımız bu konuya verilecek en güzel örnekler arasında yer alıyor. Bir sektöre yönelik ürün geliştirirken temel odak olarak ihtiyaçları almalıyız. Bu yolda hareket edilirlerse ticarileştirmeye giden yol da kısalır" ifadelerini kullandı.

ISIF 21'in TEKNOFEST bünyesinde gerçekleştirileceğine dikkat çeken Akbulut, "Temel hedefi, büyük çabalar sonucunda ortaya çıkarılan buluşların; tanıtılması, farkındalık yaratılması, halkla, üretici ve yatırımcıyla buluşturulmak olan ISIF, fuar etkinliğinin yanı sıra düzenlenecek ulusal ve uluslararası çalıştaylarla da ekosistemin bilgi paylaşım merkezi olarak öne çıkacak" dedi.

İKİ ÇALIŞTAYLA REEL SEKTÖRE KATKI SUNULACAK

Adres Patent olarak reel sektöre katkı sunmak amacıyla iki çalıştay gerçekleştireceklerini anlatan Akbulut şunları söyledi:

"22 Eylül'de Patentlerin Ticarileştirilmesi etkinliğini gerçekleştireceğiz. Bu etkinliğimizin katılımcıları; Patent Hareketi Derneği Başkan Yardımcısı, Beykent Üniversitesi TTO Direktörü Dr. Öğretim Üyesi Ali Kurt, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı Öğr. Üyesi Doç. Dr. Leyla Türker Şener, Findasa CEO'su Dr. Azam Khodadadı, Bileks Elektronik Sistemler Genel Müdürü Ahmet Uğuroğlu yer alacak. 23 Eylül'de ise Patentten Para Kazanma çalıştayını gerçekleştireceğiz.

Bu etkinliğimizin moderatörlüğünü Türkiye Patent Hareketi Platformu Danışma Kurulu Üyesi ve İnovasyon Uzmanı Salih Keskin yapacak, katılımcılar ise; Türkiye Patent Hareketi Platformu Başkanı Av. Ali Çavuşoğlu, YTÜ Yıldız Teknopark Genel Müdür Yardımcısı İsa Turgut İnci, Medipol Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Yöneticisi Dr. Öğr. İlker Köse, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Müdürü Onur Yolay, Başkent Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Yöneticisi Arzu Fırlarer, Özyeğin Üniversitesi Fikri Mülkiyet Hakları ve Ticarileştirme Ekip Yöneticisi Elif Akbaş Şener, Teknopark İstanbul Teknoloji Transfer Ofisi Müdürü Burak Keskik, ARINKOM Fikri Haklar ve Ticarileştirme Koordinatörü Özlem Sevinç Tigin."

SIFIR ÇEKEN İLLERİN SAYISI AZALDI

Patent başvurularında Türkiye'nin son üç yılda istikrarlı bir ivme yakaladığına dikkat çeken Akbulut, "2021'in ilk yedi ayını incelediğimizde patent başvurularında yüzde 7,5'lik bir artış söz konusu. Bu ivmenin yıl sonuna kadar devam edeceğini umuyoruz" şeklinde konuştu.

Diğer taraftan iller özelinde yapılan patent başvurularında sıfır çeken iller özelinde azalma yaşandığını anlatan Akbulut, "İller özelinde Türkiye'nin son üç yıllık patent karnesini incelediğimizde sıfır çeken kentlerimizin sayısı ortalaması 5 civarında. 2021'in ilk yarısındaki verileri incelediğimizde ise kentler özelinde sadece Ardahan ve Kilis'te patent başvurusunun olmadığı görülüyor. Yıl sonuna kadar bu kentlerimizde de patent başvurusu yapılırsa ülkemizde patent başvurusu olmayan ilimiz kalmayacak" dedi.

Demirören Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri