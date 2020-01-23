Adnan Polat: "Arda Turan konusunda karar başkan ve yönetimin"

23.01.2020 16:11 | Son Güncelleme: 23.01.2020 16:25

Galatasaray eski Başkanı Adnan Polat, yıldız futbolcu Arda Turan'ın transferi ile ilgili yaptığı açıklamada, kararın Galatasaray başkanı ve yönetimin kurulunun olduğunu ve ne karar alırlarsa alsınlar herkesin saygı göstermesi gerektiğini söyledi. Polat, sarı-kırmızılıların daha önce de ikinci yarıya 10 puan geride başlayıp, şampiyon olduğunu söyledi.



Galatasaray eski Başkanı Adnan Polat, sarı-kırmızılıların gündemi ile ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Galatasaray'ın eski futbolcusu Arda Turan'ın transferiyle ilgili görüşlerinin sorulması üzerine Polat, "Arda Turan'ın Galatasaraylılığı, Galatasaray'a katkılarını defalarca konuştuk. Bu tartışma konusu bile değil. Burada şöyle bir şey var; buradaki karar organı Galatasaray yönetimi ve Galatasaray başkanıdır. Camiayı onlar temsil ediyor. Onların kararı ne ise saygı gösterilmesi lazım. Bu kararın ne olacağını bilmiyorum. Arda'yı alma ya da almama konusunda ne karar verirlerse Galatasaray başkanı ve yönetimi herkesin saygı göstermesi lazım. Bir varsayım üzerinden anlamı yok. Arda benim 18 yaşından beri tanıdığım biri. Altyapıda beğenilmemiş, Manisaspor'a gönderilmiş. Ben Manisaspor'dan Galatasaray'a geri aldım. 2 sene oynadıktan sonra 22 yaşında kaptan yaptım. Herhalde Galatasaray tarihinde en genç kaptandı. Ondan önce en genç kaptan Bülent Korkmaz'dı. Benim kaptan yaptığım futbolcumuzdu. Arda ile söyleyecek bir şey yok, hepiniz düşüncelerimi biliyorsunuz. Burada başka bir şey; Galatasaray yönetimi ve başkanı var. Karar onların" diye konuştu.



"Eğer gizli yapmak isteselerdi kimsenin de ruhu duymazdı"



Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp'in buluşmasını da değerlendiren Adnan Polat, "Bence bir mahsuru yok. Eğer saklı gizli yapmak isteseler bir yerde buluşur, kimsenin de ruhu duymazdı. Bence işleri bu kadar büyütmemek lazım. Kamuoyunun ortasında buluşuyorlarsa ortada gizli, saklı bir şeyin olmadığını anlatmaya çalışıyorlar. Çok gizli bir şey olacaksa ikisi de yetenekli insanlar, öyle bir yer bulurlardı ki kimsenin ruhu duymazdı. Türk futbolunun o onu aldı, bu bunu aldı, onla görüştü değil de esas bir numaralı problemine inmesi lazım. Türk futbolunun yönetim modeli ve Türk futbolunun ekonomisi, bence herkes buna konsantre olmalı. Geleceği kurtarmak için ortaya bir model koyması lazım. Türkiye'nin bu modeli şu an ortada yok. Kısa vadede olması da mümkün değil. 10 yıllık bir süreç gerekiyor. 2+3 yıllık bir kredilendirme oldu. 2 yıl sonra gidenlerin yerine gelen başkan kucağında büyük bir ekonomik bomba ile karşılaşacak. Bence bunun kesin çözümü var. Hiçbir şey bilmiyorsak İngiltere modelini alıp, Türkiye'de uygularsak bu işin üstesinden geliriz" şeklinde konuştu.



"Galatasaray'ın bundan kurtulmadıktan sonra iki yakasının bir araya geleceğini düşünmüyorum"



İbrasızlığın yanlış bir yol olduğunu ifade eden Polat, "Galatasaray'a çok büyük zararlar verdi. Ben 2011'deki olan kongrede 'İnşallah bu yol olmaz' dedim. Bunu yol yaptıkları vakit ne oluyor; Galatasaray başkanlık makamını yıpratıyorlar, ağırlığını kaybettiriyorlar. Galatasaray'ın saygınlığını kaybettiriyorlar. Oradaki bir miktar kişisel menfaatleri için uğraşanların ortaya koyduğunu bir tezgah. Galatasaray'ın bundan kurtulmadıktan sonra iki yakasının bir araya geleceğini düşünmüyorum. Maalesef Galatasaray camiası, liseli üyelerin büyük bir kısmı yüzde 95'i gerçek anlamda hanımefendi, beyefendiler ama yüzde 5'lik bir Galatasaray'dan maddi, manevi menfaat sağlayanların Galatasaray Kulübü oyuncağı olmuş. Bu adamlar sabahtan akşama kadar kulüpteler. Çünkü ekmek teknesi ortası" ifadelerini kullandı.



"Galatasaray daha önce ikinci yarıya 10 puan geriden başladı ve şampiyon oldu"



Galatasaray Futbol Takımı ile ilgili de konuşan Adnan Polat, "Daha önce Galatasaray ikinci yarıya 10 puan geriden başladı, yakaladı ve şampiyon oldu. Olabilir, 3 hafta içinde her şey değişir. Bu sene biraz daha zor. Çünkü şampiyonluk adayları fazla. Bu sene tebrik edilmesi gereken Sivasspor'da Rıza Çalımbay, Başakşehir'de Okan Buruk. İkisinin kişiliklerinin de beğendiğim çok değerli kıymetli spor adamı. İkisini de futbolculuğundan biliyorum. İkisi de güzel performans sergiliyorlar. Aynen böyle devam etmelerini diliyorum" açıklamasında bulundu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA