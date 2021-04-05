Adliyeye sevk edilen 20 uyuşturucu tacirinden 2'si kadın 9 kişi tutuklandı
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Adliyeye sevk edilen 20 uyuşturucu tacirinden 2'si kadın 9 kişi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Adliyeye sevk edilen 20 uyuşturucu tacirinden 2'si kadın 9 kişi tutuklandı

Uşak merkezli İzmir ve İstanbul illerini de kapsayan uyuşturucu operasyonunda 135 polis memuru 1'i sonradan olmak üzere 20 şahsı gözaltına aldı.

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Uşak merkezli İzmir ve İstanbul illerini de kapsayan uyuşturucu operasyonunda 135 polis memuru 1'i sonradan olmak üzere 20 şahsı gözaltına aldı. Operasyonda, baskın yapılan evlerden 710 gram metamfetamin, 117 uyuşturucu hap, 73 sentetik ecza hap, 26 gram esrar, 5 gram bonzai, 1 hassas terazi ve 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen 20 şüpheliden 2'si kadın 9 kişi tutuklandı.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, içerisinde İzmir ve İstanbul illerini de kapsayan uyuşturucu ticareti yapan suç örgütüne operasyon düzenledi. Yapılan operasyona 135 polis memuru katılırken 23 farklı adrese de baskın yapıldı. Uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 1'i sonradan olmak üzere 20 şüpheli, ekipler tarafından gözaltına alındı. Ayrıca adreslere yapılan baskında 710 gram metamfetamin, 117 uyuşturucu hap, 73 sentetik ecza hap, 26 gram esrar, 5 gram bonzai, 1 hassas terazi, 4 ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 12 fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli şahıslardan 2'si kadın olmak üzere 9 kişi tutuklanırken 11 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - UŞAK

Adliyeye sevk edilen 20 uyuşturucu tacirinden 2'si kadın 9 kişi tutuklandı
Adliyeye sevk edilen 20 uyuşturucu tacirinden 2'si kadın 9 kişi tutuklandı
Adliyeye sevk edilen 20 uyuşturucu tacirinden 2'si kadın 9 kişi tutuklandı
Adliyeye sevk edilen 20 uyuşturucu tacirinden 2'si kadın 9 kişi tutuklandı
Adliyeye sevk edilen 20 uyuşturucu tacirinden 2'si kadın 9 kişi tutuklandı
Adliyeye sevk edilen 20 uyuşturucu tacirinden 2'si kadın 9 kişi tutuklandı
Adliyeye sevk edilen 20 uyuşturucu tacirinden 2'si kadın 9 kişi tutuklandı
Adliyeye sevk edilen 20 uyuşturucu tacirinden 2'si kadın 9 kişi tutuklandı
Adliyeye sevk edilen 20 uyuşturucu tacirinden 2'si kadın 9 kişi tutuklandı
Adliyeye sevk edilen 20 uyuşturucu tacirinden 2'si kadın 9 kişi tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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