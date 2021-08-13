Adıyaman şehidini uğurladı
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Adıyaman şehidini uğurladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Irak'ın Kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe Şimşek operasyonunda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Hakan Bali, son yolculuğuna Adıyaman'ın Besni ilçesinde uğurlandı.

Irak'ın Kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe Şimşek operasyonunda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Hakan Bali, son yolculuğuna Adıyaman'ın Besni ilçesinde uğurlandı.

Evliliğin ilk adımı olan nişan törenini geçtiğimiz hafta gerçekleştiren ve tören sonrası Irak'ın Kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe Şimşek operasyonuna katılan Piyade Uzman Çavuş Hakan Bali, şehit düştü. Aynı binada oturan komşusunun kızı Ümmü Gülsüm Abbas ile nişanlanan Piyade Uzman Çavuş Hakan Bali, bölücü terör örgütü tarafından gerçekleştirilen hain saldırıda şehit düştü.

Mehmet ve Fatma Bali çiftinin 4 çocuğundan birisi olan Piyade Uzman Çavuş Hakan Bali'nin şahadet haberi Besni ilçesi Erdemoğlu Mahallesi'ndeki ailesine Kaymakam Nazlı Demir ve askeri erkan tarafından verildi. 2018 yılında Türk Silahlı Kuvvelerine giren Piyade Uzman Çavuş Hakan Bali'nin cenazesi sabaha karşı uçakla Adıyaman Havalimanına, oradan da Besni İlçe Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Şehidin cenazesi hastane morgundan alınarak son olarak baba ocağına getirildi. Şehidin yakınları sinir krizleri geçirdi.

Şehidin cenazesi baba ocağının ardından Besni Kaymakamlığı Atatürk Caddesi önüne getirildi. Sağlık Bakan Yardımcısı Tolga Tolunay'ın da katıldığı tören ve kılınan cenaze namazının ardından şehidin yakınları tabuta sarılarak göz yaşları döktü.

Şehidin nişanlısı Ümmü Gülsüm Abbas, törene nişanlısının beresini ve künyesini takarak katıldı. Şehidin kardeşi Meltem Bali ise, ağabeyinin üniformasıyla törene katıldı.

Törenin ardından şehidin cenazesi Besni'nin Oyratlı köyündeki aile mezarlığına defnedildi.

Törene 2. Zırhlı Tugay komutanı Emin Mehmet Terzioğlu, Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Milletvekilleri Ahmet Aydın, İbrahim Halil Fırat, Muhammet Fatih Toprak, Yakup Taş, Abdurrahman Tutdere ve çok sayıda kişi katıldı. - ADIYAMAN

Adıyaman şehidini uğurladı
Adıyaman şehidini uğurladı
Adıyaman şehidini uğurladı
Adıyaman şehidini uğurladı
Adıyaman şehidini uğurladı
Adıyaman şehidini uğurladı
Adıyaman şehidini uğurladı
Adıyaman şehidini uğurladı
Adıyaman şehidini uğurladı
Adıyaman şehidini uğurladı
Adıyaman şehidini uğurladı
Adıyaman şehidini uğurladı
Adıyaman şehidini uğurladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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