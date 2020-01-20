Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu
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Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 556 gram sentetik uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirildi.

20.01.2020 16:36 | Son Güncelleme: 20.01.2020 16:36
Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu

'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 556 gram sentetik uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezine uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, çalışmalar sonucunda iş yerinde yaptıkları operasyonda 556 gram sentetik uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirdi.

Gözaltına alınan M.S, F.S. ve C.K. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: AA
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