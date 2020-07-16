Adıyaman'da sulama kanalına giren çocuk boğuldu
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Adıyaman'da sulama kanalına giren çocuk boğuldu

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde serinlemek için sulama kanalına giren çocuk boğuldu.

Adıyaman'da sulama kanalına giren çocuk boğuldu
16.07.2020 00:11 | Son Güncelleme: 16.07.2020 01:26

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde serinlemek için sulama kanalına giren çocuk boğuldu.

İlçeye bağlı Uzuntepe köyünde Iraklı Muhammet Ahmet (10), serinlemek için sulama kanalına girdi.

Bir süre sonra çocuğun gözden kaybolduğunu gören çevredekiler, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Arama çalışmasına katılan AK Parti Samsat İlçe Başkanı Hasan Erdem, çocuğu sudan çıkararak 112 Acil Servis ekiplerine teslim etti.

Ambulansla Samsat Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

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