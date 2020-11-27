Adıyaman'da ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi
27.11.2020 17:15 | Son Güncelleme: 27.11.2020 17:19
Adıyaman'da 5 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Adıyaman'da 5 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Kuyulu köyü yakınlarında kontrol noktasında plakası belirtilmeyen otomobili durdurdu.
Araçta arama yapan ekipler, ruhsatsız 5 av tüfeği ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheli ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül