Adıyaman'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 5 yaralı - Haberler
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Adıyaman'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 5 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Adıyaman'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 5 yaralı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Mustafa A. idaresindeki 02 ABL 626 plakalı Fiat marka otomobil ile Şıho Dağdeviren idaresindeki 27 ZB 532 plakalı minibüs, Besni ilçesi 15 Temmuz Şehitler Kavşağında çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Mustafa A. ile otomobilde bulunan Buse Tuana A., Zehra Ecrin A., Meryem A., Ensar Efe A., yaralandı. Yaralılara olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

(Ramazan Kuyu/İHA)

Adıyaman'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 5 yaralı

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