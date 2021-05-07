Adıyaman'da komşuların gürültü kavgası: 2 yaralı

ADIYAMAN'da, iki komşu aile arasında gürültü nedeniyle çıkan kavgada 2 kişi yaralandı, 1 kişi gözaltına alındı.

ADIYAMAN'da, iki komşu aile arasında gürültü nedeniyle çıkan kavgada 2 kişi yaralandı, 1 kişi gözaltına alındı.

Olay, öğleden sonra Mehmet Akif Mahallesi'nde meydana geldi. Komşu iki aile arasında gürültü nedeniyle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Cengiz Can bıçakla, Sinan Kutlu ise başına aldığı demir çubuk darbesi ile yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekibi, yaralılar Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Polis ekipleri, kavgaya karıştığı belirlenen ismi öğrenilemeyen kişiyi gözaltına aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mahir ALAN