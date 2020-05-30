Adilcevaz'da 1'inci Lig coşkusu BİTLİS'in Adilcevaz ilçesinde bir grup gönüllü tarafından kurulan Adilcevaz Girişim Kültür Yardımlaşma ve Türkiye Şehit Aileleri Derneği Spor Kulübü'nün (TÜRŞAD) erkek voleybol takımı, 1'inci Lig'e yükseldi.

BİTLİS'in Adilcevaz ilçesinde bir grup gönüllü tarafından kurulan Adilcevaz Girişim Kültür Yardımlaşma ve Türkiye Şehit Aileleri Derneği Spor Kulübü'nün (TÜRŞAD) erkek voleybol takımı, 1'inci Lig'e yükseldi. Kulüp Başkanı Kadir Köstekçi, çok mutlu olduklarını belirterek, "İlimiz hiçbir dönem 1'inci Lig'de temsil edilmemişti. Bu bizim açımızdan büyük bir onurdur. Bize güvenen, inanan, yanımızda olan herkese çok teşekkür ederiz" dedi.

Aralarında şehit yakınları, esnaf, polis, sanatçı, memur ve öğrencilerin de bulunduğu bir grup gönüllü tarafından kurulan Adilcevaz Girişim Kültür Yardımlaşma Derneği ve Türkiye Şehit Aileleri Derneği Spor Kulübü'nün (TÜRŞAD) erkek voleybol takımı, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) 2'nci Lig 6'ncı Grup'u lider tamamladı. Play-off müsabakalarına katılmaya hak kazanan Adilcevaz ekibi, buradaki karşılaşmalardan da galip ayrıldı. Bu süreçte, koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen AXA Sigorta Efeler Ligi şampiyonsuz ve küme düşme olmadan tescil edildi. TVF Erkekler 1'inci Ligi yarı final etabı müsabakaları sonucunda final etabına yükselmeye hak kazanan 4 takım da Efeler Ligi'ne alındı. 2'nci Lig'de 8 takımın katıldığı final grubunda 1'inci Lig vizesi alamayan TÜRŞAD Spor Kulübü, Melikgazi Belediyespor, Adıyaman Gölbaşı ve Yeniköyspor takımları da TVF tarafından 1'inci Lig'e davet edildi. Bu karar Adilcevaz kulübünde büyük sevinç yaşattı.

KENTTE BİR İLKKulüp başkanı avukat Kadir Köstekçi, erkek voleybol takımlarının 1'inci Lig'e çıkmasını Adilcevaz Spor Salonu önünde yönetim ve taraftarlar ile birlikte basın açıklaması yaptı. Köstekçi, ilk defa katıldıkları TVF 2'nci Lig'de önemli başarılar elde ettiklerini belirterek, şöyle konuştu: "2011 yılında kurulan kulübümüz, geçtiğimiz sezon Türkiye Voleybol Federasyonu 2'nci Lig 6'ncı Grup'ta ilimizi ve ilçemizi başarılı bir şekilde temsil etti. Gönüllülük esasına göre kurulan takımımızın bu süreçte yaşadığı bazı sıkıntılar oldu. Bu süreçte halkımız ve esnaflarımız takımımıza sahip çıkarak tüm masraflarını karşıladı. İlimizin tüm yöneticileri, belediye başkanları, valimiz, kaymakamlarımız, iş insanlarımız, HDI Sigorta ve sponsorlarımız katkılarıyla hep yanımızda oldu. Almış olduğumuz bu güçle bu yıl voleybol 2'nci Lig'inde ciddi bir ivme yakaladık. Takımımıza, halkımız ve esnafımız ciddi manada katkı sunarak sahip çıktı. Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile yönetimi tarafından önümüzdeki sezon için 1'inci Lig'e davet edildik. İnşallah gelecek yıl ilimizi ve Adilcevaz'ı 1'inci Lig'de temsil etmenin gururunu yaşayacağız. Federasyonun almış olduğu bu karara müteşekkiriz. İlimiz hiçbir dönem 1'inci Lig'de temsil edilmemişti. Bu bizim açımızdan büyük bir onurdur. Bize inanan, güvenen, yanımızda olan, bizleri yalnız bırakmayan destekçilerimize, taraftarlarımıza ve maddi katkı sunan sponsorlarımıza teşekkür ediyoruz. Belki gelecek yıllarda ilimizi Efeler Ligi'nde temsil etme imkanına kavuşacağız. Bu sayede ilimizden ve ilçemizden yetişen sporcuları Türk sporuna kazandıracağız."

Adilcevaz kulübü yöneticileri, sporcuları ve taraftarları yapılan basın açıklamasının ardından araçlarla şehir turu atarak kutlama yaptı.

Kaynak: DHA