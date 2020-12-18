Adem Büyük kimdir? Adem Büyük hangi takımda oynuyor?

Türk Futbol camiasının en bilinen golcülerinden Adem Büyük, attığı goller ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Gene sezon Galatasaray'da forma giyen Futbolcu Adem Büyük, bu sezon ters köşe yaptı ve yeni transferini gerçekleştirdi. Peki büyük golcü Adem Büyük kimdir? Adem Büyük hangi takımda oyuyor?

Adem Büyük, geçen sezon 32 yaşında Galatasaray'a transfer edilmesiyle çok konuşulmuştu. O yaşta Galatasaray'a transferi gerçekleşen futbolcu, bu takımda da çok büyük goller attı ve adından bahsettirdi. Bu sezon yeni bir kararla Malatyaspor'a transfer edilen Adem Büyük, 33 yaşında yeni bir takımda yine attığı gollerle adından söz ettirmeye devam ediyor.

ADEM BÜYÜK KİMDİR?

Adem Büyük, 30 Ağustos 1987 yılında Artvin'in Hopa ilçesinde dünyaya gelmiştir. Futbol hayatına Artvin Hopaspor alt yapısında başlayan Adem Büyük buradan Arhavispor altyapısına ve oradan da Beşiktaş'a transfer oldu. 2004-2005 sezonunda Beşiktaş A2 forması giydi. 28 maçta attığı 26 golle PAF liginde gol kralı oldu. Bu başarıya sahip ilk ve tek Beşiktaş futbolcusu Adem Büyük'tür. Sezon sonlarına doğru Beşiktaş ile 2 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. Ancak profesyonel formayı giyme şansı yakalayamadı.

Adem Büyük, 2005-2006 sezonunda o sezonun 3. Lig takımlarından Zeytinburnuspor'a kiralandı. 11 maçta 2 golle oynayan Büyük, sezonun ikinci yarısında ise Türk Telekom A Ligi takımlarından Akçaabat Sebatspor'a kiralandı. 11 maçta 1 gol atan Adem Büyük, bir sonraki sezon Sebatspor tarafından bir sezon daha kiralandı. 23 maçta 7 gol attı. Kariyerinde ilk kez Türkiye Kupası'nda forma giydi ancak takım ikinci kademede Bursaspor'a elendi. 2008'de Adem Büyük, Beşiktaş'ın Uğur İnceman transferinde 1 milyon euro ve Mustafa Aşan ile birlikte Manisaspor'a transfer edildi. Manisaspor ile 3 sezonluk sözleşme imzaladı ve 15 maçta Manisaspor forması giydi ve 2 gol atarak takımının lig şampiyonu oldu ve takım onun sayesinde yeniden Süper Lig'e çıktı. Süper Lig öncesi takım kampında yer alan Adem Büyük, Süper Lig'de forma giyemedi ve transferin son gününde Boluspor'a kiralandı. Daha sonra 1. lige tekrar dönen Büyük, 27 maçta 11 gol attı. Türkiye Kupası'nda Kastamonuspor'a 4-2 yenilip elendikleri maçta ise takımının 2 golünü de attı ancak mağlubiyete engel olamadı.

Adem Büyük, 2010-2011 sezonunda Manisaspor'a geri döndü fakat yine forma giyemedi ve Manisaspor A2 takımıyla çalışmaya devam etti. Burada 4 maçta 2 gol atan Adem Büyük, daha sonra bir sakatlık geçirip sahalardan bir süre uzakta kaldı. Sezonun ikinci yarısı 1. ligde mücadele eden Mersin İdman Yurdu'na kiralandı. Mersin'deki başarılı performansının ardından Manisaspor'da tutulmasına rağmen yine kadroda düşünülmedi.

Adem Büyük, 2004'te Almanya ile oynanacak hazırlık maçları için Metin Tekin tarafından U-18 kadrosuna çağrıldı. 23 Kasım 2004'te ilk maçına çıkan Büyük, Türkiye'nin 2-1'lik galibiyetinde Arda Turan ile beraber gol attı. Ocak 2005'te ise Belçika hazırlık maçlarının ilkinde de bir gol kaydetti. Şubat 2005'te ise Meridyen Kupası kadrosunda yer aldı. Turnuvanın 3 maçında forma giyen Büyük, şampiyonluk gördü. Kasım 2007'de İsveç ile oynanan U-21 hazırlık maçına çağrıldı ve ilk kez Türkiye 21 yaş altı millî futbol takımı forması giydi. Bir Avrupa şampiyonası eleme maçında da oynayan Büyük, Mayıs 2008'de düzenlenen Toulon Turnuvası kadrosunda yer aldı. Ümit Davala tarafından kadroya çağrılan Büyük, 2 maçta forma giyerek Avrupa dışı takımlarla karşılıklı oynama fırsatı buldu. Haziran 2011'de ise Türkiye A2 millî futbol takımının oynayacağı hazırlık maçları kadrosuna dahil edildi ve 2 maçta 1 gol kaydetti. Kasım 2013'te Fatih Terim ile yenilenmeye giden Türkiye millî futbol takımının Kuzey İrlanda ve Belarus ile oynayacağı hazırlık maçı kadrosuna çağrıldı. 15 Kasım 2013'te oynanan Kuzey İrlanda maçında sahaya ilk 11'de çıkarak millî formayı ilk kez giydi. Belarus maçında da ilk 11'de sahadaydı.

Adem Büyük, 2019'da Galatasaray ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. 3. hafta mücadelesinde, deplasmanda Kayserispor'a karşı 80. dakikada oyuna girdi, uzatma anlarında attığı golle takımının maçı kazanmasını sağladı. Ayrıca bu gol Adem Büyük'ün Galatasaray forması ile attığı ilk gol oldu.6 Kasım 2019'da Real Madrid maçında oyuna sonradan dahil olarak kariyerinde ilk defa bir Şampiyonlar Ligi maçında forma giydi. 26 Kasım 2019'da ise Club Brugge karşısında ilk defa bir Şampiyonlar Ligi mücadelesine ilk 11'de çıktı ve bu maçta ilk Şampiyonlar Ligi golünü attı. Ayrıca bu gol Galatasaray'ın 2019-20 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk ve tek golü oldu. Adem Büyük bu sezonda ise Malatyaspor'da forma giyiyor.