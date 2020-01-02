Adanaspor'un devre arası kampı başladı
TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, devre arası kamp çalışmalarına yaptığı antrenmanla başladı.
TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, devre arası kamp çalışmalarına yaptığı antrenmanla başladı.
Ligde ilk yarının son maçını 27 Aralık'ta oynayan turuncu-beyazlı futbolcular, iznin bitmesiyle Osman Yereşen Tesisleri'nde teknik direktör Engin İpekoğlu yönetiminde toplandı ve antrenmana çıktı.
Koşuyla başlayan idman, daha sonra 2 gruba ayrılan futbolcuların 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla sürdü.
Dar alanda pas çalışması da yapan futbolcular, 1 saat 15 dakika süren antrenmanı bireysel çalışmalarla tamamladı.