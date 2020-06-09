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Adanaspor, Giresunspor maçına hazırlanıyor

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Adanaspor, 19 Haziran Cuma günü deplasmanda oynayacağı Giresunspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Adanaspor, Giresunspor maçına hazırlanıyor
09.06.2020 19:31 | Son Güncelleme: 09.06.2020 20:45

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Adanaspor, 19 Haziran Cuma günü deplasmanda oynayacağı Giresunspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Adanaspor'un teknik direktör Coşkun Demirbakan yönetiminde Osman Yereşen Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçla sona erdi.Adanaspor, Giresunspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.


Kaynak: DHA

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