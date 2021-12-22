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Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsası
AA / İsmihan Özgüven - Haberler | Ekonomi

Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 4,80 liradan satıldı.

ADANA (AA) - Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 4,80 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL
BuğdayKg4,704,80
MısırKg3,853,95
Soya fasulyesiKg7,307,50
Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)Kg34,9035,00

AA / İsmihan Özgüven - Ekonomi Haberleri

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