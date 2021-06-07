Adana için acele kamulaştırma kararı
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Adana için acele kamulaştırma kararı

Adana için acele kamulaştırma kararı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Adana ili sınırları içerisinde yer alan bazı taşınmazlar için Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından acele kamulaştırma kararı verildi.

Adana ili sınırları içerisinde yer alan bazı taşınmazlar için Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından acele kamulaştırma kararı verildi.

Sarıçam-Çiçekli-Aflak-Çaylı Enerji Nakil Hattı'nın yapımı amacıyla Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından Adana ili sınırları içerisindeki bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Karar, 31502 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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