Adana Demirsporlu Çamdal: Sezonun biran önce açılmasını bekliyoruz
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Adana Demirsporlu Çamdal: Sezonun biran önce açılmasını bekliyoruz

Adana Demirsporlu Çamdal: Sezonun biran önce açılmasını bekliyoruz
Demirören Haber Ajansı / Yusuf Kantarlı - Haberler | Spor

Adana Demirspor'un defans oyuncusu Tarık Çamdal, Bolu kampında 26 yıl sonra gelen şampiyonluk hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Adana Demirspor'un defans oyuncusu Tarık Çamdal, Bolu kampında 26 yıl sonra gelen şampiyonluk hakkında değerlendirmelerde bulundu. Takımın yeni ligde adaptasyon sorunu yaşayacağını düşünmediğini belirten Çamdal, "Transferlere bakıldığında hepsi ayrı bir star" dedi.

Süper Lig'in yeni takımlardan Adana Demirspor'un Bolu'daki hazırlıkları sürüyor. Yeni sezonda yeni transferleriyle çalışmalarına devam eden Mavi-Lacivertli ekipte şampiyonluk yaşayan defans oyuncusu Tarık Çamdal, Adana Demirspor'a ilk geldiği günden itibaren şampiyonluğu elde edeceklerine inandıklarını söyledi. Geldiği ilk sezon play-off finalinde elendiklerini aktaran Çamdal, takım olarak inançlarını kaybetmediklerini belirtti.

"ŞAMPİYONLUK YOLUNDA FAVORİ TAKIMDIK"TFF 1'inci Lig'de kolay takım olmadığını ve her takımın diğer takımları yenebilecek güçte olduğunu söyleyen Çamdal, "Biz kendimizden emindik. Şampiyonluk yolunda favori takımdık. Her zaman adım adım ilerledik. Bu neticeyle şampiyonluğa ulaştık. 26 yıldır süper ligde oynamayan bir takım. Bu hasreti sonlandırdığımız için çok mutluyuz" dedi."İYİ BİR SEZON BİZİ BEKLİYOR"

Yeni sezonda yeni ligde takım olarak adaptasyon sorunu yaşayacaklarını düşünmediğini aktaran Çamdal, "Yeni transferlerde aramıza katıldığında iyi bir ekip oluşturacağız.  Transfer edilen isimlere baktığımızda hepsi star. Belhanda ile Galatasaray'dan tanışıyoruz. Çok karakterli bir futbolcu. Hem kişiliği hem de futbolu takdire şayan. İyi bir sezon bizi bekliyor.  Sezonun bir an önce açılmasını bekliyoruz" diye konuştu.

Adana Demirsporlu Çamdal: Sezonun biran önce açılmasını bekliyoruz
Adana Demirsporlu Çamdal: Sezonun biran önce açılmasını bekliyoruz

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf Kantarlı

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Adana Demirsporlu Çamdal: Sezonun biran önce açılmasını bekliyoruz - Haberler Spor
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