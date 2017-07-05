Adana Demirspor'da Transfer

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, 26 yaşındaki Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Issoumaila Lingane'yi 2 yıllığına renklerine bağladı.



Lingane, Aytaç Durak Tesisleri'nde, mavi-lacivertli kulübün yönetim kurulu üyelerinin de katıldığı törende kendisini 2 yıllığına Adana Demirspor'a bağlayan sözleşmeye imza attı.



Fildişi Sahilli futbolcu, imza töreninde yaptığı açıklama, transferinde emeği geçenlere teşekkür etti. Takım için elinden gelen mücadeleyi vereceğini belirten Lingane, mavi-lacivertli taraftarın önüne çıkacağı günü sabırsızlıkla beklediğini söyledi.



Adana Demirspor Kulübü Basın Sözcüsü Önder Kaypak transferde sabırlı ilerlediklerini ifade ederek, "Mücadeleci, sahada koşan ve maçı bırakmayan bir ekip oluşturmaya çalışıyoruz. Transferde biraz daha ağırdan almamızın sebebi bu. İyi bir takım ortaya çıkacak." diye konuştu.



Kulübün bir diğer basın sözcüsü Casim Korkmaz da takıma faydalı olacak transferler yaptıklarını vurgulayarak, "Yeni transferimiz Adana Demirspor camiası ve taraftarlarına hayırlı uğurlu olsun. En yakın zamanda gereken transferleri tamamlayacağız." ifadelerini kullandı.