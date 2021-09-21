Adana Demirspor Beşiktaş maçı ne zaman? Adana Demirspor Beşiktaş ne zaman? Adana Demirspor BJK Süper Lig maçı ne zaman? Beşiktaş maçı ne zaman, kaçta? - Haberler
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Adana Demirspor Beşiktaş maçı ne zaman? Adana Demirspor Beşiktaş ne zaman? Adana Demirspor BJK Süper Lig maçı ne zaman? Beşiktaş maçı ne zaman, kaçta?

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Adana Demirspor Beşiktaş maçı ne zaman? Adana Demirspor Beşiktaş ne zaman? Adana Demirspor BJK Süper Lig maçı ne zaman? Beşiktaş maçı ne zaman, kaçta?

Hafta sonu Antalyaspor'a 2-0 geriden gelip, 3-2 maçı kazanan Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig 6. Hafta mücadelesinde Adana Demirspor ile karşı karşıya geliyor. Peki, Adana Demirspor Beşiktaş maçı ne zaman? Adana Demir Beşiktaş ne zaman? ADS BJK Süper Lig maçı ne zaman? Beşiktaş maçı ne zaman, kaçta? İşte Adana Demirspor Beşiktaş kadrosu!

Hafta sonu oynadıkları Antalyaspor maçını 2-0 geriden gelerek kazanan Beşiktaş'ın Adana Demirspor ile oynayacağı maç internette en çok merak edilen konular arasında yer almakta. Vatandaşlar konu ile ilgili "Adana Demirspor Beşiktaş maçı ne zaman? Adana Demir Beşiktaş ne zaman? ADS BJK Süper Lig maçı ne zaman? Beşiktaş maçı ne zaman, kaçta? İşte Adana Demirspor Beşiktaş kadrosu!" sorularını araştırmakta. İşte detaylar.

ADANA DEMİRSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Adana Demirspor ile Beşiktaş arasındaki oynanacak Spor Toto Süper Lig mücadelesi 21 Eylül Salı günü, saat 20.00'den itibaren Beni Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

BEŞİKTAŞ - ADANA DEMİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Adana Demirspor maçı Bein Sports 1'den yayınlanacak. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

ADANA DEMİRSPOR - BEŞİKTAŞ 11'LER!

Geçtiğimiz hafta Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan Vida ve Alex Teixeira'nın yanı sıra Antalyaspor maçında sakatlanan Mehmet Topal ve Necip Uysal'ın da Adana Demirspor mücadelesinde forma giymesi beklenmiyor. Kırmızı Kart cezası biten Salih Uçan ile sakatlığı biten Rosier'in ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor.

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Montero, Rıdvan, Josef, Ghezzal, Pjanic, Salih, Larin, Batshuayi

Adana Demirspor: Ferhat, Svensson, Samet, Simon, Rassoul Sinan, Castro, Vargas, Bjarnason, Ezeh, Balotelli.

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Haber: Adana Demirspor Beşiktaş maçı ne zaman? Adana Demirspor Beşiktaş ne zaman? Adana Demirspor BJK Süper Lig maçı ne zaman? Beşiktaş maçı ne zaman, kaçta? - Haberler
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