Futbol: Süper Lig
Stat: Vodafone ParkHakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Mustafa SönmezBeşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Montero, Rıdvan Yılmaz, de Souza, Ghezzal (Dk. 76 Gökhan Töre), Oğuzhan Özyakup (Dk. 65 Atiba), Pjanic (Dk. 65 Salih Uçan), Larin (Dk. 65 Kenan Karaman), Batshuayi (Dk.
ADANA (AA) - Stat: Vodafone Park
Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Mustafa Sönmez
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Montero, Rıdvan Yılmaz, de Souza, Ghezzal (Dk. 76 Gökhan Töre), Oğuzhan Özyakup (Dk. 65 Atiba), Pjanic (Dk. 65 Salih Uçan), Larin (Dk. 65 Kenan Karaman ), Batshuayi (Dk. 90+5 Güven Yalçın)
Adana Demirspor : Ferhat Kaplan, Svensson (Dk. 87 Tarık Çamdal), Samet Akaydın, Deli, Rassoul (Dk. 87 Kaan Kanak), Stambouli (Dk. 67 Balotelli), Sinan Kurt (Dk. 76 Gökhan İnler), Vargas, Bjarnason, Ezeh (Dk. 46 Yunus Akgün), Assombalonga
Goller: Dk. 20 Montero, Dk. 43 de Souza, Dk. 52 Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş), Dk. 60 Vargas, Dk. 79 Balotelli, Dk. 90+6 Assombalonga (Adana Demirspor)
Sarı kartlar: Dk. 6 Deli, Dk. 79 Balotelli (Adana Demirspor), Dk. 28 Montero, Dk. 59 Welinton (Beşiktaş)
Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, 3-0 öne geçtiği maçta Adana Demirspor ile 3-3 berabere kaldı.
48. dakikada Ghezzal'in ceza alanı içinde sağ çaprazdan vuruşunda, kaleci Ferhat meşin yuvarlağı çeldi. Pozisyonu takip eden Oğuzhan'ın istediği gibi kontrol edemediği top yandan auta gitti.
52. dakikada Ghezzal'in sağ kanatta yerden pasında ceza alanı içinde Batshuayi ve Larin'i geçen meşin yuvarlağı önünde bulan Rıdvan, topu filelere gönderdi ve Beşiktaş 3-0 öne geçti.
55. dakikada soldan topla ceza alanına giren Assombalonga'nın vuruşunda de Souza'ya çarparak kaleye yönelen topu kaleci Ersin son anda direğin dibinde kornere çeldi.
60. dakikada Adana Demirspor'un ceza yayı içinde kazandığı serbest vuruşta Vargas, meşin yuvarlağı şık bir vuruşla filelerle buluşturdu: 3-1.
79. dakikada Balotelli sağ çaprazdan düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi: 3-2.
90. dakikada Batshuayi'nin yerden şutunda, top yandan az farkla auta çıktı.
90+6. dakikada Adana Demirspor beraberliği sağladı. Vargas'ın soldan kullandığı korner atışında ceza alanı içinde topla buluşan Balotelli'nin kafa vuruşunda kale çizgisi üstünde Assombalonga'nın dokunduğu meşin yuvarlak filelerle buluştu: 3-3.
Karşılaşma 3-3 beraberlikle tamamlandı.
Balotelli'den Beşiktaş maçında olay sevinç! Sergen Yalçın'ın 9 sene önceki sözlerine bu hareketle cevap verdi
Son Dakika: Vodofone Park'ta inanılmaz geri dönüş! Beşiktaş 3 farklı öne geçtiği maçta Adana Demirspor'la 3-3 berabere kaldı
Adana Demirspor'da tüm yıldızlar sakat! Belhanda ve Balotelli, Beşiktaş maçında yok