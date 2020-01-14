Adana'daki trafik kazası

14.01.2020 12:54 | Son Güncelleme: 14.01.2020 12:54

Adana'da, otomobiliyle çarptığı 81 yaşındaki yaya kadının ölümüne neden olduğu ileri sürülen sanık hakkında 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Atatürk Caddesi Atatürk Parkı civarında, geçen yıl 1 Temmuz'da yaya olarak karşıya geçmek isteyen Hatice Karacaaslan'a otomobiliyle çarparak ölümüne neden olduğu öne sürülen Arif K. hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Cumhuriyet Savcısı, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan sürücü Arif K. ile ilgili "Taksirle ölüme neden olma" suçundan hazırladığı iddianamede, sürücünün 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.

İddianamede, kazadan hemen sonra düzenlene trafik tespit tutanağında şüpheli sürücünün kazada etken ve kusurunun olmadığı, bilirkişi raporunda da kazada ölen Hatice Karacaaslan'ın asli kusurlu, sürücü Arif K'nin ise tali kusurlu olduğunun ifade edildiği belirtildi.

Hayatını kaybeden Hatice Karacaaslan'ın kızı Şebnem Karacaaslan, iddianemede yer alan ifadesinde, olay günü Atatürk Parkı civarında gösteri yürüyüşü yapıldığını, civarda toplumsal olaylara müdahale araçlarının bulunduğunu, bu araçlara ait kamera kayıtları ile civar güvenlik kamera kayıtları hakkında kolluk kuvvetlerinin herhangi bir inceleme yapmadığını, olayı gören ve bilen tanıklar olmasına rağmen tanıkların dinlenmediğini iddia etti.

Karacaaslan'ın iddiaları üzerine yapılan incelemeye de iddianamede yer verildi. Soruşturma kapsamında olay günü herhangi bir gösterinin olmadığı ancak olay yerinde toplumsal olaylara müdahale araçlarının bulunduğunun belirlendiği belirtilen iddianamede, bu araçlardan elde edilen kamera kayıtlarına göre kazanın oluşuna ilişkin herhangi bir görüntüye rastlanmadığı, ayrıca civarda kazayı kaydeden herhangi bir güvenlik kamerasının da belirlenmediği, dinlenen tanık anlatımlarının ise çarpmanın hemen sonrasına ilişkin olduğunun anlaşıldığı kaydedildi.



Sürücü Arif K. ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.

Kaynak: AA