Adana'daki camilerde cuma namazı öncesi "Afet Farkındalık Eğitimi" verildi
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Adana'daki camilerde cuma namazı öncesi "Afet Farkındalık Eğitimi" verildi

26.02.2021 13:09 | Son Güncelleme: 26.02.2021 13:12
Adana'daki camilerde cuma namazı öncesi

Adana'da, Sabancı Merkez Camisi'nde ve Ramazanoğlu Camisi'nde, cuma namazı öncesinde cemaate "Afet Farkındalık Eğitimi" verildi.

Adana'da, Sabancı Merkez Camisi'nde ve Ramazanoğlu Camisi'nde, cuma namazı öncesinde cemaate "Afet Farkındalık Eğitimi" verildi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve İl Müftülüğü iş birliğiyle, vatandaşı afetler konusunda bilgilendirmek için çalışma başlatıldı.

Cuma namazı öncesi AFAD personelleri tarafından, afet durumlarında yapılması gerekenler anlatıldı.

Camidekilere, afet gönüllüsü olmanın önemi de hatırlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu

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