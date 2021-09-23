Adana'da zihinsel engelli genci dolandıran sanığa 2 yıl 6 ay hapis cezası - Haberler
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Adana'da zihinsel engelli genci dolandıran sanığa 2 yıl 6 ay hapis cezası

AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Haberler | Güncel
Adana'da zihinsel engelli genci dolandıran sanığa 2 yıl 6 ay hapis cezası

Adana'da zihinsel engelli genci "ortak iş yapma" vaadiyle dolandırdığı öne sürülen sanık, 2 yıl 6 ay hapis ve 11 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

ADANA (AA) - Adana'da zihinsel engelli genci "ortak iş yapma" vaadiyle dolandırdığı öne sürülen sanık, 2 yıl 6 ay hapis ve 11 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuksuz sanık M.D. (34) ile müşteki İ.A, (25), vasisi tanık A.A. ve avukatları katıldı.

Mahkemede beyanı alınan İ.A, sanık M.D'nin koyun alım-satımı için kendisinden ortaklık yapma karşılığında para istediğini belirterek, "Bu teklif üzerine M.D'ye 10 bin 500 lira para verdim. Bir süre sonra M.D'nin bu parayla koyun almadığını öğrendim. Kendisi benim rahatsız olmamdan faydalanarak paramı aldı. Paramı geri vermedi. Şikayetçiyim, cezalandırılmasını istiyorum." ifadesini kullandı.

Müşteki İ.A'nın vasisi A.A. ise, "Ben İ.A'nın hem babası hem de vasisiyim. Oğlum engellidir. M.D. oğlumun, koyun alım-satımı bahanesiyle 10 bin 500 lirasını almıştır. M.D. bu işle uğraşır gibi görünüp oğlumu kandırdı. Oğluma geri ödeme yapmadı. Kendisinden şikayetçiyim." dedi.

Savunma yapan sanık M.D. ise suçlamaları kabul etmediğini belirterek, beraatini talep etti.

Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında sanığın, müşteki İ.A'dan koyun alım-satımı bahanesiyle 10 bin 500 lira aldığını, aradan uzun süre geçmesine rağmen parayı iade etmediğini, müşteki İ.A'nın Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinden alınan "düşünme, anlama ve algılama yeteneğinin gelişmediği" yönünde raporunun bulunduğunu belirtti.

Mahkeme heyeti, sanığı "dolandırıcılık" suçundan 2 yıl 6 ay hapis ve 11 bin lira adli para cezasına çarptırdı.

AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Son Dakika Haberleri
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Haber: Adana'da zihinsel engelli genci dolandıran sanığa 2 yıl 6 ay hapis cezası - Haberler
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