Adana'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı
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Adana'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı

22.01.2021 21:15 | Son Güncelleme: 22.01.2021 21:19
Adana'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre Baran Etik yönetimindeki 01 AGN 046 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle Yeşil Bulvar'da takla attı. Kazada sürücü Etik ile eşi Yeter Etik ve oğlu Muhammet Eymen Etik yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Güney

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