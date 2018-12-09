Adana'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Adana'da ticari taksiyle motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Merkez Çukurova İlçesi Turgut Özal Bulvarında Murat Demirdelen iradesindeki 01 T 2381 plakalı ticari taksi, Ahmet D'nin kullandığı 01 ABM 168 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada yaralanan her iki sürücü olay yerine sevk edilen ambulanslarla Adana Şehir ve Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis olduğu öğrenilen Ahmet D'nin bazı yakınları olay yerinde gözyaşı döktü.

Ekiplerin olay yerindeki incelemesinin ardından motosiklet ve ticari taksi çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı.