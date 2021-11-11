Adana'da sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsünü vatandaşlar kurtardı - Haberler
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Adana'da sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsünü vatandaşlar kurtardı

AA / Mutlu Güney - Haberler | Güncel
Adana'da sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsünü vatandaşlar kurtardı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsünün yardımına çevredeki vatandaşlar koştu.

SEYHAN, ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsünün yardımına çevredeki vatandaşlar koştu.

G.B.K'nin kullandığı 01 PM 133 plakalı otomobil, Mavi Bulvar'da önce demir bariyerlere çarptı, ardından sulama kanalına devrildi.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar, hafif yaralanan sürücüyü sulama kalına girerek çıkardı.

G.B.K, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.

AA / Mutlu Güney - Son Dakika Haberleri
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