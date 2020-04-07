Adana'da sokak ortasında infaz
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Adana Yüregir, Polis, Adana, 3. Sayfa

Adana'da sokak ortasında infaz

Adana'da 3 yıl önce 2 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı olaya karıştığı öne sürülen şahıs, sokak ortasında kafasından vurularak öldürüldü.

07.04.2020 00:02 | Son Güncelleme: 07.04.2020 00:03
Adana'da sokak ortasında infaz

Adana'da 3 yıl önce 2 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı olaya karıştığı öne sürülen şahıs, sokak ortasında kafasından vurularak öldürüldü.

Olay, Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi 4068. Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 57 yaşındaki Kemal Daş, sokak ortasında kimliği öğrenilemeyen bir kişi tarafından başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden tabanca ile vurularak öldürüldü. Saldırgan kaçarken, olayı gören izin polis memuru durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri olay yerindeki boş kovanları toplarken, Daş'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

11 Eylül 2017 tarihinde Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi Ziyapaşa Bulvarı'nda lüks bir restoranda 2 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı olayda adı geçen Kemal Daş, saklandığı Muğla'ın Bodrum ilçesinde balık yediği sırada yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. 25 Nisan 2018 tarihinde ise Kemal Daş'a ait iş yerinde 7 adet el yapımı bomba ele geçirilmişti. Yaklaşık 6 ay önce cezaevinden tahliye olan Kemal Daş'ın 2 kişinin ölmesi ile ilgili davasının devam ettiği öğrenildi. - ADANA

Kaynak: İHA

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