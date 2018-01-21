Adana'da Sigara Kaçakçılığı Operasyonu

Adana'da polis ekipleri, yaptıkları operasyonda iki araçta 8 bin 350 paket kaçak sigara ele geçirdi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) otoyolu ile D-400 karayolunun merkez Sarıçam ilçesi yakınlarında kaçakçılara yönelik operasyon düzenledi.

Ekipler, operasyonda 27 HD 234 plakalı otomobil ve 50 MD 006 plakalı otobüsü durdurarak arama yaptı.

Araçlarda yapılan aramalarda 8 bin 350 paket kaçak sigara bulundu.

Olayla ilgili 2'si Suriye vatandaşı 3 kişi gözaltına alındı.