Seralardan 8,5 ton demir çaldıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

Adana'da tarım arazilerinden 8,5 ton sera demiri çaldığı gerekçesiyle yakalanan 3 zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), merkez Yüreğir ve Yumurtalık ilçelerindeki tarım arazilerinden 8,5 ton sera demirini söküp çalan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, Ö.S, O.O. ve M.K. olduğunu belirlediği zanlıları adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu