Seralardan 8,5 ton demir çaldıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı
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Seralardan 8,5 ton demir çaldıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

31.12.2020 16:57 | Son Güncelleme: 31.12.2020 17:08

Adana'da tarım arazilerinden 8,5 ton sera demiri çaldığı gerekçesiyle yakalanan 3 zanlı tutuklandı.

Adana'da tarım arazilerinden 8,5 ton sera demiri çaldığı gerekçesiyle yakalanan 3 zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), merkez Yüreğir ve Yumurtalık ilçelerindeki tarım arazilerinden 8,5 ton sera demirini söküp çalan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, Ö.S, O.O. ve M.K. olduğunu belirlediği zanlıları adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Seralardan 8,5 ton demir çaldıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı
Seralardan 8,5 ton demir çaldıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı
Seralardan 8,5 ton demir çaldıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı
Seralardan 8,5 ton demir çaldıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu

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