Adana'da sahte içki operasyonu
Haberler » Güncel » Adana'da sahte içki operasyonu - Haber

Adana'da sahte içki operasyonu

ADANA'da, polis ekiplerince depoya yapılan baskında, 2 bin 800 litre sahte rakı ele geçirildi.

13.12.2019 14:52 | Son Güncelleme: 13.12.2019 14:52
Adana'da sahte içki operasyonu

ADANA'da, ekiplerince depoya yapılan baskında, 2 bin 800 litre sahte rakı ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü bağlı Kaçakçılık ve Organize Şubesi ekipleri, Seyhan ilçesine bağlı Hadırlı Mahallesi'nde sahte içki üretildiği belirlenen depoya baskın yaptı. Operasyonda, piyasa sürülmek üzere hazırlanan 2 bin 800 litre sahte rakı ele geçirildi. Depoda bulunan F.K., gözaltına alınırken, sahte içkiler imha edildi.


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler