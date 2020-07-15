Adana'da otomobil trafik ışıklarında bekleyen araçlara çarptı: 2 yaralı
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Adana'da otomobil trafik ışıklarında bekleyen araçlara çarptı: 2 yaralı

Adana'da bir otomobilin trafik ışıklarında bekleyen 2 araca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

15.07.2020 02:22 | Son Güncelleme: 15.07.2020 02:27

Adana'da bir otomobilin trafik ışıklarında bekleyen 2 araca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsü henüz tespit edilemeyen 34 LDY 89 plakalı otomobil, merkez Çukurova ilçesi Süleyman Demirel Bulvarı'nda trafik ışıklarında bekleyen İ.H.Ş. idaresindeki 01 ELB 71 plakalı otomobil ile İ.A. yönetimindeki 01 AN 876 plakalı kamyonete çarptı.

Sürücüsünün otomobili bırakarak kaçtığı kazada, İ.H.Ş'nin kullandığı otomobildeki A.Ş ile B.Ş. yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Çukurova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Adana'da otomobil trafik ışıklarında bekleyen araçlara çarptı: 2 yaralı

Kaynak: AA

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