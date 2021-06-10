Adana'da evinde uyuşturucu yetiştiren zanlı yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Adana'da evinde uyuşturucu yetiştiren zanlı yakalandı

Adana'da evinde uyuşturucu yetiştiren zanlı yakalandı
Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt - Haberler | Güncel

Adana'da, evinde 514 kök Hint keneviri ve 500 gram esrar ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da, evinde 514 kök Hint keneviri ve 500 gram esrar ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Adana Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, evinde Hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen şüphelinin merkez Yüreğir ilçesi Akdeniz Mahallesi'ndeki adresine operasyon düzenledi.

Adreste 500 gram esrar ve 514 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Gözaltına alınan ev sahibi M.T. jandarma karakoluna götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt

Adana Ulu Camii'nin çinileri, Hollanda'dan çıktı
Adana Ulu Camii'nin çinileri, Hollanda'dan çıktı
Adana'da halkı tedirgin eden 2 patlama sesi, İncirlik Üssü'nden havalanan jetlerden kaynaklanmış
Adana'da halkı tedirgin eden 2 patlama sesi, İncirlik Üssü'nden havalanan jetlerden kaynaklanmış
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Bülent Turan Veysel Eroğlu İbrahim Aydemir
Magazin Tan Taşçı Müge Anlı Kerimcan Durmaz Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Ersun Yanal Burak Yılmaz Yiğit Şardan Merih Demiral
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Adana'da evinde uyuşturucu yetiştiren zanlı yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.6.2021 15:35:25. #1.16#

title