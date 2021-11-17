Adana'da Dünya Prematüre Günü etkinliği düzenlendi

ADANA (AA) - Adana'da 17 Kasım Dünya Prematüre Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Adana Şehir Hastanesinde düzenlenen programda konuşan Başhekim Prof. Dr. Süleyman Çetinkünar, her 10 çocuktan birinin prematüre olarak dünyaya geldiğini belirtti.

Çetinkünar, 37 haftalık gebelikten önce doğan çocukların prematüre olarak nitelendirildiğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Bu bebeklerimizin dünyaya gelmeden önce anne karnında yüksek riskli gebelik dediğimiz dönemde takipleri, bunların sonrasında da doğumunun en uygun şekilde yapılabilmesi ve hayatlarını kaliteli bir şekilde sürdürebilmesi çok önemli. Bunun için çalışan, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyor, 17 Kasım Dünya Prematüre Günü'nün yılın her döneminde aynı bilinçle devam etmesini diliyorum."

Çocuğu prematüre olarak dünyaya gelen Mevlüt Demir de zorlu geçen bakım sürecinde yanlarında olan yenidoğan ünitesi personeline teşekkür etti.

Etkinlik, hazırlanan slayt gösterisi ile son buldu.

AA / Yusuf Koyun - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet