Adana'da asayiş uygulamalarında çok sayıda ruhsatsız silah ele geçti
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Adana'da asayiş uygulamalarında çok sayıda ruhsatsız silah ele geçti

01.03.2021 10:25 | Son Güncelleme: 01.03.2021 10:29
Adana'da asayiş uygulamalarında çok sayıda ruhsatsız silah ele geçti

ADANA'da polis ekiplerinin, son bir haftada yaptığı asayiş uygulamalarında 4'ü kurusıkı, 28 ruhsatsız tabanca ve 26 ruhsatsız tüfek ele geçirdi.

ADANA'da polis ekiplerinin, son bir haftada yaptığı asayiş uygulamalarında 4'ü kurusıkı, 28 ruhsatsız tabanca ve 26 ruhsatsız tüfek ele geçirdi. Ayrıca, çeşitli suçlardan aranan 337 şüpheli de yakalandı.

Kent genelinde vatandaşların huzur ve güven ortamını sağlamak amacıyla yapılan şok polis uygulamaları devam ediyor. Ekiplerin bu hafta kent genelinde yaptığı uygulamalarda 24 ruhsatsız tabanca, 26 ruhsatsız tüfek, 4 kuru sıkı tabanca, 185 mermi, 238 dolu kartuş, 1 çalıntı otomobil, 1 çalıntı kamyonet, 17 çalıntı motosiklet, 5 elektrikli bisiklet ele geçirildi. Çeşitli suçlardan aranan 337 aranan şüpheli gözaltına alındı.


Adana'da asayiş uygulamalarında çok sayıda ruhsatsız silah ele geçti
Adana'da asayiş uygulamalarında çok sayıda ruhsatsız silah ele geçti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf KANTARLI

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