Adalet Bakanı Gül, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen'i ziyaret etti
Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Erzurum'a gelen Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'i makamında ziyaret etti.
29.11.2019 19:24 | Son Güncelleme: 29.11.2019 19:29
Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Erzurum'a gelen Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'i makamında ziyaret etti.
Kaynak: AA
Haber Videosu: Adalet Bakanı Gül, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen'i ziyaret etti