Adalet Bakanı Gül, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen'i ziyaret etti
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Adalet Bakanı Gül, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen'i ziyaret etti

Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Erzurum'a gelen Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'i makamında ziyaret etti.

29.11.2019 19:24 | Son Güncelleme: 29.11.2019 19:29
Adalet Bakanı Gül, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen'i ziyaret etti

Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere 'a gelen Adalet Bakanı , Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı 'i makamında ziyaret etti.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Adalet Bakanı Gül, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen'i ziyaret etti
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