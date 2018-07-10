Adalet Bakanı Gül'den Yeni Kabine Açıklaması

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde güçlü ve müreffeh Türkiye hedefine durmadan, yorulmadan yürüyeceğiz.?" ifadesini kullandı.

Gül, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde Adalet Bakanlığına getirilmesine ilişkin açıklamada bulundu.

Yeni kabinenin Türkiye'ye ve Türk milletine hayırlı olması temennisinde bulunan Gül, şunları kaydetti:

"Bizi bu göreve yeniden layık gören Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyor, duası ve desteğiyle her zaman arkamızda olan aziz milletimize hakkıyla hizmet edebilmeyi Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde güçlü ve müreffeh Türkiye hedefine durmadan, yorulmadan yürüyeceğiz.? Yolumuz ve bahtımız açık, seferimiz kutlu, milletimiz var olsun."