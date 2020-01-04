04.01.2020 10:10 | Son Güncelleme: 04.01.2020 10:15

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "(Nissan'ın eski Ceo'su Carlos Ghosn'un kaçışı) Türkiye'de soruşturma devam ediyor. Şu an itibarıyla Japon makamlarından adli yardımlaşmayla ilgili bir talep gelmedi. Uçaklarla ilgili de tedbir konuldu. Yargı süreci devam ediyor." - ANKARA

Kaynak: İHA